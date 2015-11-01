Жена пилота российского самолета А321 рассказала о его жалобах на состояние лайнера
09:10, 01 ноября 2015Мир
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Бывшая супруга второго пилота самолета Airbus A321 Сергея Трухачева - Наталья Трухачева рассказала о его жалобах на состояние лайнера незадолго до вылета.
REUTERS
Об этом она заявила в интервью телеканалу НТВ.
По ее словам, экс-супруг говорил о состоянии лайнера в телефонном разговоре с их дочерью.
"Старшая дочь с ним созванивалась перед тем, как он улетел. Жаловался перед полетом, что техническое состояние самолета оставляло желать лучшего ", - рассказала она.
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Отмечается, что "Технические неполадки " авиационные власти Египта называют наиболее вероятной версией крушения самолета.
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