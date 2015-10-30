И.о. премьера Молдовы назначен Георге Брега
19:09, 30 октября 2015Мир
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Президент Молдовы Николае Тимофти назначил исполняющим обязанности премьер-министра страны Георге (Георгия) Брегу.
Георге Брега назначен и.о. премьера Молдовы / sputnik.md
Об этом сообщил советник президента Влад Цуркану, передает Газета.ру.
Брега будет заменять на посту премьера подавшего в отставку Валерия Стрельца.
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В правительстве Стрельца Брега был вице-премьером по социальным вопросам. Он занимает пост вице-председателя Либеральной партии.
Как сообщал УНИАН, 29 октября парламент Молдовы отправил в отставку правительство Стрельца. Вотум недоверия правительству поддержали 65 депутатов из 101. Отставку потребовали оппозиционные Партия социалистов и Партия коммунистов, у которых в парламенте 45 депутатов.
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