И.о. премьера Молдовы назначен Георге Брега

Об этом сообщил советник президента Влад Цуркану, передает Газета.ру.

Брега будет заменять на посту премьера подавшего в отставку Валерия Стрельца.

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В правительстве Стрельца Брега был вице-премьером по социальным вопросам. Он занимает пост вице-председателя Либеральной партии.

Как сообщал УНИАН, 29 октября парламент Молдовы отправил в отставку правительство Стрельца. Вотум недоверия правительству поддержали 65 депутатов из 101. Отставку потребовали оппозиционные Партия социалистов и Партия коммунистов, у которых в парламенте 45 депутатов.