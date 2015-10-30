Российские пропагандисты украли музыку у The Crystal Method для ролика о войне в Сирии (видео)

Музыканты утверждают, что российская телекомпания без разрешения взяла их трек High Roller для сопровождения «шокирующего дрон-видео», сообщает Lenta.ru по информации Rolling Stone.

«The Crystal Method не хочет попустительствовать насилию в разрешении какого бы то ни было конфликта. Наши сердца с жителями Сирии, пострадавшими от этой ужасной войны», — говорится в заявлении группы.

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Музыканты потребовали удалить этот ролик ВГТРК с YouTube, но его так быстро растиражировали, что, по словам участников The Crystal Method, «контролировать распространение уже невозможно». Съемки с беспилотника показывают ход военной операции в пригороде Дамаска.

The Crystal Method — американский электронный дуэт, существующий с 1993 года. Его музыка звучит во многих фильмах — «Блэйд», «Угнать за 60 секунд», «Техасская резня бензопилой», «Хитмен» и других, а также во многих компьютерных играх. Композиция High Roller вышла на их дебютном альбоме 1997 года Vegas.