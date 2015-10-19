Die Welt: Российская пропаганда наслаждается войной в Сирии

Об этом пишет Юлия Смирнова в своей статье «Российская пропаганда наслаждается войной в Сирии», опубликованной на сайте газеты Die Welt.

Москва всегда хорошо подходила для модных тенденций. Рядом с Кремлем открылся новый бутик, "Армия России" - написано над входом, в ассортименте: Военная одежда и сувениры в патриотическом стиле. Например, коллекция футболок: на груди красуется российский истребитель-бомбардировщик, на спине – сделанный с воздуха снимок взрыва бомбы и надпись «Поддержи Асада».

Цвет рубашек – бежевый – как униформа российских пилотов, которые выполняют боевые задачи в Сирии в течение почти трех недель. Футболки стали хитом и были проданы очень быстро, сообщает российское государственное телевидение. Его основная идея в эти дни: россияне могут гордиться кампанией на Ближнем Востоке.

В российской пропаганде все военное стало чаще появляться после аннексии Крыма. В последние недели, сообщения с фронта в Украине были заменены сообщениями из Сирии. Российские воздушные удары стали центральной темой в средствах массовой информации. В каждом выпуске новостей телеканалы показывают, как российские самолеты поднимаются с аэродрома в Латакии и сбрасывают бомбы.

Министерство обороны России, которому ранее требовалось несколько дней, чтобы в письменной форме сообщить, что по запросу нет никаких комментариев, внезапно стало открытым для СМИ. Каждый день публикуют новые видео авиаударов, пресс-секретарь сообщает на брифингах, сколько целей поражено. Представляют компьютерные графики, которые показывают, как российские крылатые ракеты летят от Каспийского моря в Сирию.

В то время, как с Донбасса показывали, главным образом, разрушенные дома и отчаявшиеся семьи, которые спасались от обстрелов украинской армии, видео из Сирии часто сняты с воздуха. Зрители видят дым и взрывы, за кадром корреспонденты рассказывают, что позиции, склады боеприпасов и учебные лагеря террористов были уничтожены хирургически точными ударами с воздуха. О российских бомбах, которые падают на жилые районы, не сообщается.

«Вежливые пилоты»

После аннексии Крыма российских солдат называют «вежливые люди». Теперь российский вице-премьер Дмитрий Рогозин в Twitter пишет о «вежливых пилотах», и СМИ хватаются за это. Населению навязывают образ аккуратной, высокотехнологичной войны, в которой российская армия действует чрезвычайно точно и без потерь. Это виртуальная война на экране, которую показывают СМИ.

«Она попадет даже в рукоятку лопаты, которая стоит перпендикулярно», говорит инженер российской газете «Комсомольская правда» о бомбе, которую он прикрепляет. Корреспонденты газеты также описывают повседневную жизнь российских солдат в Сирии: комнаты с кондиционерами, столовая, где подают борщ и свежеиспеченный хлеб, у военных даже есть русская баня – с эвкалиптовыми прутьями.

До недавнего времени, большинство россиян вздрагивали от страха при слове армия. Они вспоминали о войнах в Афганистане и Чечне, бессмысленных жертвах. Но теперь через средства массовой информации им передают другую картину: современная армия, которой можно гордиться.

Опросы показывают, что страх участия в долгой войне по-прежнему велик. По данным социологического института Левада-центр, 46 процентов россиян опасаются, что участие в Сирии станет для России «новым Афганистаном». Но сообщения СМИ оказывают влияние постепенно. В середине сентября 69 процентов россиян, согласно опросу Левады, отклоняли прямую военную поддержку Сирии, и только 14 процентов выступали «за».

«Ситуация изменилась после появления Путина в Организации Объединенных Наций и агрессивной пропагандистской кампании», говорит Лев Гудков, директор Левада-Центра. В начале октября уже 31 процент сказали, что они позитивно расценивают «российские воздушные удары против ИГ». 47 процентов считают, что Россия «должна поддержать Асада в его борьбе против ИГ и оппозиции». Но энтузиазм для наземной операции, похоже, все еще низкий. По мнению исследователей из Национального института ВЦИОМ, в настоящее время только пять процентов россиян выступают за наземное наступление в Сирии.

«Спасибо Россия, спасибо Путин»

Противники Асада изображаются в средствах массовой информации как абсолютное зло. При этом не делается никакого различия между ИГ и оппозицией. Ведущий ток-шоу на государственном телеканале «Россия 24» все время говорит об «ИГ и других террористических группировках». В репортажах о Сирии речь идет о том, что исламисты обстреляли жилой район Дамаска, и «так называемая умеренная оппозиция» вместе с бойцами фронта Ан-Нусра убивает женщин и детей. Сирийская армия, с другой стороны, представлена с хорошей стороны. «Спасибо, спасибо Путин», выкрикивают сирийские офицеры в камеры.

Даже в прогнозе погоды присутствует Сирия. Погода для российских воздушных атак в Сирии сейчас очень благоприятная, сказала ведущая «Россия 24» в начале октября. Только один раз в десять дней в октябре будет дождь, а сила ветра, как правило, составит от 7 до 14 километров в час, только один раз в этом месяце будут порывы до 54 километров в час. В другом выпуске прогноза погоды сообщалось о высокотехнологичной униформе российских войск в Сирии, которая подходит как для экстремальной жары, так и для экстремального холода.

Кроме того, в социальных медиа, обсуждается тема Сирии. В Twitter популярен хэштег #СирияНаша, по аналогии с #КрымНаш. Преданная Кремлю активистка Мария Карасонова разместила фотографию, на которой она с портретом Асада перед посольством Сирии. Но и противники участия используют тот же хэштег. Среди них можно найти мэм: Фотография с гробами и подписью на русском языке: «Хотите поработать в Сирии? Есть вакансии!».