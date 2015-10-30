Во Флориде загорелся самолет с пассажирами (видео)

Воздушное судно направлялось в Каракас, сообщает CNN.

Во время движения по рулевой дорожке в сторону взлетно-посадочной полосы у авиалайнера Боинг-767 компании Dynamic International Airways загорелся левый двигатель.

В результате инцидента пострадали 17 человек, которые были доставлены в местный медицинский центр. Всего на борту самолета находился 101 пассажир.

Вероятной причиной возгорания стала утечка топлива, которую заметили и о чем предупредили пилоты лайнера, который следовал за бортом Dynamic Airways.

Ранее УНИАН сообщал, что пассажирский самолет авиакомпании British Airways загорелся в начале сентября на взлетно-посадочной полосе аэропорта города Лас-Вегас (штат Невада). Согласно предварительной информации, причиной пожара стало возгорание одного из двигателей.