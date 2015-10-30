Во Флориде загорелся самолет с пассажирами (видео)
В штате Флорида (США) в аэропорту Форт-Лодердейл загорелся самолет с пассажирами.
Воздушное судно направлялось в Каракас, сообщает CNN.
Во время движения по рулевой дорожке в сторону взлетно-посадочной полосы у авиалайнера Боинг-767 компании Dynamic International Airways загорелся левый двигатель.
#URGENTE#FortLauderdale#Miami#29Oct video relato de Pasajera de Dynamic Airways: "Se quemó el avión" @DolarTodaypic.twitter.com/gvHAZSN7In
— Myteks Media Labs (@myteks) October 29, 2015
В результате инцидента пострадали 17 человек, которые были доставлены в местный медицинский центр. Всего на борту самолета находился 101 пассажир.
Scene at #FLLpic.twitter.com/wyRQ8yk1R6
— Joel Braunold (@braunold) October 29, 2015
Вероятной причиной возгорания стала утечка топлива, которую заметили и о чем предупредили пилоты лайнера, который следовал за бортом Dynamic Airways.
Ранее УНИАН сообщал, что пассажирский самолет авиакомпании British Airways загорелся в начале сентября на взлетно-посадочной полосе аэропорта города Лас-Вегас (штат Невада). Согласно предварительной информации, причиной пожара стало возгорание одного из двигателей.