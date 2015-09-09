У самолета British Airways в Лас-Вегасе загорелся двигатель (фото, видео)
04:31, 09 сентября 2015Мир
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Пассажирский самолет авиакомпании British Airways загорелся во вторник на взлетно-посадочной полосе аэропорта города Лас-Вегас (штат Невада).
REUTERS
В результате инцидента пострадали два человека, передает ТАСС со ссылкой на телеканал KTLA.
"Два человека пострадали во время пожара", - уточняет телеканал. - На борту самолета находились 159 пассажиров и 13 членов экипажа. Все они были экстренно эвакуированы из горящего лайнера".
Согласно предварительной информации, причиной пожара стало возгорание одного из двигателей. Самолете Boeing 777 должен был проследовать рейсом номер 2276 в лондонский аэропорт Гэтвик.
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