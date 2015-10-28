Саудовская Аравия назвала тестом для РФ и Ирана венскую встречу по Сирии

Такое мнение высказал глава внешнеполитического ведомства Саудовской Аравии Адель Джубери, передает Би-би-си. Саудовский министр иностранных дел заявил, что открывающаяся в пятницу встреча в Вене, в которой впервые будет участвовать Иран, является шансом на преодоление разногласий по вопросу о будущем сирийского президента Башара Асада.

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"Если они (Россия и Иран) говорят всерьез, мы об этом узнаем, и если нет - тоже узнаем и перестанем тратить на них время", - заявил саудовский министр на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Филипом Хаммондом, который находится в Эр-Рияде с визитом.

Россия и Иран в последнее время усилили военную поддержку режима Башара Асада.