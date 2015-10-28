К участию в переговорах по ситуации в Сирии пригласят Иран - Госдеп

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Их участие будет зависеть от иранских лидеров. Для нас важно, чтобы ключевой партнер принимал участие в дискуссии», – заявил Кирби во вторник, 27 октября.

Переговоры по урегулированию ситуации в Сирии должны состояться в Вене 29 октября. В них примет участие госсекретарь США Джон Керри, а также представители России, арабских и европейских стран.

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Представители сирийской оппозиции, которую поддерживает Запад, а также США и стран Персидского залива против роли Ирана в сирийской войне.

Ранее УНИАН сообщал, что делегация Ирана во главе с заместителем министра иностранных дел Хосейном Амирабдолахином в Брюсселе провела переговоры по ситуации в Сирии с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерікою Могерини.