Тысячи детей в Бирме умрут от голода, если срочно не получат помощи

Тысячи детей в пострадавших от циклона районах Мьянмы (Бирмы) умрут от голода в ближайшие недели, если им не окажут гуманитарную помощь уже сейчас.

Как передает Би-Би-Си, об этом предупреждает британская благотворительная организация Save the Children.

Помощь в пострадавшие районы по-прежнему не поступает, говорят сотрудники гуманитарных организаций

Около 30 тысяч детей в возрасте до 5 лет, живущих в дельты реки Иравади на юге страны, страдали экстремальным недоеданием еще до прихода циклона "Наргис" 2 мая, при том, что именно на этот район обрушился основной удар стихии.

Высококалорийные продукты, добавляют эксперты организации Save the Children, нужно поставлять этим детям сейчас, "иначе станет поздно".

Это предупреждение прозвучало в то время, когда в Бирму отправился гуманитарный посланник ООН Джон ХОЛМС, надеющийся убедить военную хунту облегчить сотрудникам ООН доступ в районы, пострадавшие от страшного циклона.

По данным самих бирманских властей, циклон "Наргис", обрушившийся на южные районы страны 2 мая, унес около 78 тысяч жизней. Еще 56 тысяч человек официально считаются пропавшими без вести. При этом Бирма отказывается принимать огромные объемы помощи из-за рубежа.

С 1989 г. в стране установлена военная диктатура. Для режима характерен авторитарный стиль правления, преследование национальных меньшинств, отсутствие свободы СМИ.