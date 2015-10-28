В России запретили националистическое движение "Русские"

Об этом сообщает корреспондент «Медузы». Решение принято по требованию прокуратуры Москвы.

С требованием запретить движение «Русские» прокуратура обратилась в суд в середине августа. По итогам проверки она пришла к выводу, что программные документы движения «направлены на возбуждение вражды в отношении группы лиц, объединенных по признаку национальной принадлежности и содержат призывы к началу национально-освободительной борьбы за создание собственного национального государства».

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Националистическое движение «Русские» было создано на базе «Славянского союза» Дмитрия Демушкина и Движения против нелегальной иммиграции (ДПНИ) Александра Белова. Обе эти организации были запрещены в России решением суда. Лидером «Русских» стал Демушкин.

Белов в октябре 2014 года был задержан по обвинению в причастности к легализации пяти миллиардов рублей казахстанского БТА-банка. Он связывает свое уголовное преследование с отказом сотрудничать с российскими спецслужбами.

Демушкина в 2014 году судили за организацию экстремистского сообщества и приговорили к штрафу. Кроме того, его неоднократно привлекали к ответственности по административным статьям.