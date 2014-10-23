Националистам в Москве запретили провести "Русский марш"
Власти Москвы отказались согласовать заявку националистам на проведение ежегодного "Русского марша".
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организатора мероприятия, лидера движения "Русские" Дмитрия Демушкина.
"Мы специально подали в мэрию заявки на несколько маршрутов, чтобы достичь с властями города компромиссного варианта. Это обычная практика. Однако в этот раз в мэрии все эти маршруты отклонили под предлогом того ,что мы якобы сами не можем выбрать тот маршрут, который нас устраивает", - сказал Демушкин.
Читайте такжеВ Москве националисты провели митинг в поддержку "ДНР" и "ЛНР": требовали ввести войска в УкраинуВ московской мэрии данное событие не прокомментировали.
Националисты 21 октября подали в мэрию Москвы заявку на проведение 4 ноября "Русского марша". В заявке были указаны более десятка возможных маршрутов шествия, в том числе по Люблинской набережной, по Бульварному кольцу до проспекта Сахарова, а также в районе метро Цветной бульвар и улицы Трубная.
В России регулярно проходят шествия националистов под названием "Русский марш", участники которых чаще всего выступают против миграции. Несмотря на близость националистической риторики и политики властей, время от времени "марши" запрещают.