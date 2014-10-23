Националистам в Москве запретили провести "Русский марш"

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организатора мероприятия, лидера движения "Русские" Дмитрия Демушкина.

"Мы специально подали в мэрию заявки на несколько маршрутов, чтобы достичь с властями города компромиссного варианта. Это обычная практика. Однако в этот раз в мэрии все эти маршруты отклонили под предлогом того ,что мы якобы сами не можем выбрать тот маршрут, который нас устраивает", - сказал Демушкин.

Читайте такжеВ Москве националисты провели митинг в поддержку "ДНР" и "ЛНР": требовали ввести войска в УкраинуВ московской мэрии данное событие не прокомментировали.

Националисты 21 октября подали в мэрию Москвы заявку на проведение 4 ноября "Русского марша". В заявке были указаны более десятка возможных маршрутов шествия, в том числе по Люблинской набережной, по Бульварному кольцу до проспекта Сахарова, а также в районе метро Цветной бульвар и улицы Трубная.

В России регулярно проходят шествия националистов под названием "Русский марш", участники которых чаще всего выступают против миграции. Несмотря на близость националистической риторики и политики властей, время от времени "марши" запрещают.