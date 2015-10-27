Wikileaks опубликовал антипиратское соглашение Транстихоокеанского партнёрства

Об этом сообщает австралийский сайт news.com.au.

Это соглашение предполагает давление на всех причастных к пиратству. Провайдеров интернета обяжут выдавать детали о нелегальных скачиваниях защищенного авторским правом контента, а также вести наблюдение за системными пиратами. Расходы на эту деятельность будут возложены на самих интернет-провайдеров. Также они должны будут оперативно удалять или ограничивать доступ к контенту, расположенному в их сетях или системах, после получения фактической информации от правообладателя о произошедшем нарушении.

Кроме того, в документе TPP говорится о требовании внести изменения в законы всех стран тихоокеанского региона, что облегчит мейджорам преследование нарушителей их прав в судах, включая работу с провайдерами. Преследование будет зависеть от нанесенного правообладателю убытка, как в рамках уже недополученной прибыли, так и с учетом будущих потерь.

Страны тихоокеанского региона включают США, Мексику, Канаду, Австралию, Японию, Малайзию, Чили, Сингапур, Перу, Вьетнам, Новую Зеландию и Бруней. Сообщается, что эти 12 стран, совокупное ВВП которых составляет 40% от мирового, уже обсудили соглашение и готовы подписать его. Теперь оно должно быть воплощено в национальных законах всех подписантов. Документ датирован 5 октября 2015.