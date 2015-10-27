Двое депутатов Европарламента наказаны за нацистские салюты

Как сообщает пресс-служба Европарламента, бюро Европейского парламента, в состав которого входят президент ЕП и 14 вице-президентов, приостановило участие этих двух депутатов в любой деятельности на 10 дней и обязало уплатить 3 тыс. 60 евро.

В Европарламенте объяснили, что такое наказание Корвин-Микки получил за то, что во время пленарного заседания в июле этого года он, протестуя против общеевропейских транспортных билетов, поднял руку в нацистском салюте и сказал: "В этот раз это единый рейх, единый народ, единый билет". 8 сентября он назвал мигрантов "гуманитарным мусором".

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Буонанно наказан за то, что на заседании 6 октября был одет в футболку с изображением канцлера Германии Ангелы Меркель в комбинации с портретом Гитлера. На следующий день во время пребывания Меркель в сессионном зале Европарламента он нацепил фальшивые усы, как у Гитлера, и поднял руку в нацистском салюте.

В Европарламенте отметили, что это не первые случаи подобного поведения этих депутатов.