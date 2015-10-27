Фигуранты дела о коррупции в ООН освобождены под залоги в размере от $1 до $50 миллионов

Это решение большого жюри присяжных было приведено в исполнение на состоявшемся в понедельник заседании в суде нью-йоркского района Манхэттен, передает ТАСС.

Бывший председатель сессии Генеральной Ассамблеи ООН, экс-постпред Антигуа и Барбуды Джон Эш освобожден под гарантию залога в размере $1 млн. Китайский магнат на рынке недвижимости Нглэп Сен - под гарантию залога уже в $50 млн, а бывший дипломат Доминиканской Республики Фрэнсис Лоренсо - $2 млн.

Окружной судья Вернон Бродерик ранее отклонил ходатайство прокуратуры лишить китайского девелопера права временно оставаться на свободе под гарантию залога в размере $50 млн. Однако условия нахождения Нглэпа Сена в квартире на Манхэттене ужесточены, как и правила использования телефонов и компьютеров, ограничено число лиц с правом посещать китайца. В качестве части залога предприниматель предложил $20 млн наличными и квартиру в Нью-Йорке стоимостью $4 млн.

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Ранее УНИАН сообщал, что федеральный суд в нью-йоркском районе Манхэттен установил во вторник залог в размере $1 млн для председателя 68-й сессии Генеральный Ассамблеи ООН Джона Эша, которого власти США обвиняют в получении взяток.