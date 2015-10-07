Суд установил арестованному экс-председателю ГА ООН Джону Эшу залог в размере $1 миллиона

Об этом сообщает ТАСС.

Сторона обвинения настаивала на заключении дипломата под стражу без права освобождения под залог, заявляя, что бывший постоянный представитель карибского государства Антигуа и Барбуда в ООН Эш может попытаться скрыться от правосудия, однако судья не согласился с такими доводами.

Как сообщается, пока обвиняемый продолжает находиться под стражей. В случае освобождения судья обязал Эша носить специальный электронный браслет, отслеживающий все передвижения.

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Ранее УНИАН сообщал, что в США во вторник, 6 октября, арестовали бывшего председателя Генеральной ассамблеи ООН Джона Эша. Его обвиняют в получении взяток на сумму свыше 500 тысяч долларов от китайского предпринимателя Нг Лап Сенга, который лоббировал строительство конференц-центра в Макао. Проект под эгидой ООН оценивался в миллиарды долларов.