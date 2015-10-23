В северной части Камеруна боевики "Боко Харам" обезглавили 9 человек, в том числе детей и женщин
16:45, 23 октября 2015Мир
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По меньшей мере девять человек обезглавили боевики террористической группировки "Боко Харам" в северной части Камеруна.
REUTERS
Об этом со ссылкой на Синьхуа, сообщает РИА Новости.
Согласно сообщению, среди погибших числятся две девочки и четыре женщины. Также сообщается о 20 похищенных.
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По информации агентства, около 20 боевиков на мотоциклах напали на населенный пункт Керава. Члены группировки не встретили значительного сопротивления, поскольку силы безопасности поздно прибыли на место происшествия.
Радикальная исламистская группировка "Боко Харам" стоит за большинством терактов, которые регулярно совершаются в Нигерии, Камеруне и соседних странах.
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