Новый главарь "Боко Харам" готов к переговорам с властями Нигерии
Президент Чада Идрис Деби заявил, что Махамат Дауд стал новым лидером террористической группировки "Боко Харам", жертвами нападений которой в Нигерии за шесть лет стали 17 тысяч человек.
Однако президент Чада не сообщил, что стало с предыдущим лидером "Боко Харам" - Абубакаром Шекау. Длительное публичное отсутствие Шекау стало причиной возникновения слухов о его насильственной смерти.
Также Идрис Деби отметил, что Махамат Дауд готов к переговорам с властями Нигерии, пишет ZN.UA.
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Вместе с армией соседних Нигера и Камеруна, военные Чада оказывают Нигерии существенную помощь в борьбе с исламистами "Боко Харам".
2 августа на северо-востоке Нигерии в деревне Малари боевики террористической группировки "Боко Харам" убили не менее 13 человек и еще 27 ранены.
В начале июля боевики "Боко Харам" убили около 150 людей на северо-востоке Нигерии. Несколько деревень в штате Борно были жестоко атакованы боевиками. Многие дома в данных населенных пунктах были уничтожены, а некоторых людей террористы "Боко Харам" убивали прямо в мечетях.