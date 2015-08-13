Новый главарь "Боко Харам" готов к переговорам с властями Нигерии

Однако президент Чада не сообщил, что стало с предыдущим лидером "Боко Харам" - Абубакаром Шекау. Длительное публичное отсутствие Шекау стало причиной возникновения слухов о его насильственной смерти.

Также Идрис Деби отметил, что Махамат Дауд готов к переговорам с властями Нигерии, пишет ZN.UA.

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Вместе с армией соседних Нигера и Камеруна, военные Чада оказывают Нигерии существенную помощь в борьбе с исламистами "Боко Харам".

2 августа на северо-востоке Нигерии в деревне Малари боевики террористической группировки "Боко Харам" убили не менее 13 человек и еще 27 ранены.

В начале июля боевики "Боко Харам" убили около 150 людей на северо-востоке Нигерии. Несколько деревень в штате Борно были жестоко атакованы боевиками. Многие дома в данных населенных пунктах были уничтожены, а некоторых людей террористы "Боко Харам" убивали прямо в мечетях.