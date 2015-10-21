На Филлипинах застрелены китайские дипломаты, ранен генконсул

Как сообщает CNN, в результате нападения генеральный консул Китая на Филиппинах Сун Жунхуа, а также сотрудники консульства Хуэй Ли и Сунь Шань были доставлены в больницу, однако двое последних в итоге скончались.

Сообщается, что в момент нападения около 13:30 по местному времени дипломаты обедали в ресторане.

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По подозрению в преступлении задержана китайская пара. Причина, побудившая их открыть огонь, выясняется.

В то же время издание The Straits Times утверждает, что задержана лишь женщина.

Китайское посольство в Маниле пока не выступило с заявлением по данному поводу.

Как отмечается, что Сун Жунхуа был назначен генконсулом Китая в Себу в сентябре.