Турция: работа над планом ухода Асада уже в процессе
Турция готова принять политический переход в Сирии, при котором президент страны Башар Асад символически останется на своей должности на шесть месяцев, прежде чем покинет ее.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников турецкого правительства.
«Работа над планом ухода Асада в процессе... Асад может остаться на шесть месяцев, и мы принимаем это, потому что будут гарантии его ухода», - сказал один из источников на условиях анонимности.
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Источник добавил, что им удалось «продвинуться вперед в этом вопросе в определенной степени с США и другими союзниками». Тем не менее, по его словам, пока что «нет точного решения о том, когда начнется период в шесть месяцев, но мы думаем, что это произойдет достаточно скоро».
Как сообщал УНИАН, ранее посол Сирии в РФ назвал Эрдогана "психом", обвинив его в создании миграционного кризиса в Европе.