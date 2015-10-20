Турция: работа над планом ухода Асада уже в процессе

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников турецкого правительства.

«Работа над планом ухода Асада в процессе... Асад может остаться на шесть месяцев, и мы принимаем это, потому что будут гарантии его ухода», - сказал один из источников на условиях анонимности.

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Источник добавил, что им удалось «продвинуться вперед в этом вопросе в определенной степени с США и другими союзниками». Тем не менее, по его словам, пока что «нет точного решения о том, когда начнется период в шесть месяцев, но мы думаем, что это произойдет достаточно скоро».

Как сообщал УНИАН, ранее посол Сирии в РФ назвал Эрдогана "психом", обвинив его в создании миграционного кризиса в Европе.