Посол Сирии в РФ назвал Эрдогана "психом", обвинив его в создании миграционного кризиса в Европе

Об этом Хаддад заявил в интервью «Газете.Ru».

«Эту проблему (сирийских беженцев в Европе - УНИАН ) создал лично Эрдоган, ведь те, кто убежал в Европу, — это в основном те, кто ранее жил в лагерях беженцев в Турции. Когда США и ЕС отказали Эрдогану в создании буферной зоны для беженцев на территории Сирии, он открыл границы, и они направились в Европу - либо легальным путем, либо с помощью мафиозных групп. Эрдоган использовал эту ситуацию для давления на страны ЕС», - сказал посол.

«У Эрдогана большие политические просчеты. Он стал врагом всех стран региона, у него болезненные амбиции по возрождению Османской империи. Я вообще считаю, что он псих и чувствует себя султаном», - заявил Хаддад.

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«Надо лечить корень проблемы, а не ее последствия. Беженцы ведь не убежали от сирийской армии, они убежали от тех, кто сеет страх и убивает мирных граждан», - подчеркнул посол Сирии.

Он также отметил, что власти Сирии не обращаются к другим странам с просьбой принять беженцев, так как хотят, чтобы «все беженцы возвращались домой».

Как сообщал УНИАН, начала 2015 года при попытках добраться в Европу через Средиземное море погибли около 3000 мигрантов из ближневосточных стран и Африки. Турция испытывает серьезные проблемы с притоком беженцев, главным образом из-за войны в соседней Сирии.

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16 октября лидеры Евросоюза и Турции на саммите в Брюсселе согласовали предварительный план действий, призванных ограничить приток мигрантов в Европу, однако в тот же день официальный представитель правящей партии Турции, бывший министр культуры страны Омир Челик выступил с критикой договоренностей.