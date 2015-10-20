Великобритания назвала число повстанцев в Сирии

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Филипп Хэммонд, передает Reuters.

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"Подсчитано, что в Ираке находятся от 10 до 13 тысяч активных боевиков ИГИЛ", - сказал он.

На вопрос о Сирии Хэммонд ответил: "За исключением бойцов ИГИЛ и "Аль-Нусра", оппозиционные войска в Сирии насчитывают около 80 тысяч человек. Это последние данные, которые у меня есть".

Как сообщал УНИАН, повстанческие силы в Сирии обратились к странам, которые поддерживают их в борьбе против "Исламского государства" и сил президента Башара Асада, с просьбой о предоставлении им зенитного вооружения. Ведь когда Россия начала в Сирии военную операцию, армия Асада смогла начать наступление на их позиции.