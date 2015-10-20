Наступление армии Асада при поддержке РФ за последние дни заставило 35 тысяч человек искать новый дом - СМИ

Наступление армии президента Сирии Башара аль-Асада при поддержке авиации Российской Федерации за последние дни заставило 35 тысяч человек из окрестностей Алеппо искать новое жилье.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

Эти 35 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из Хадера и Зербеха на юго-западных окраинах города Алеппо.

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«Много людей живут в приёмных семьях и в неформальных поселениях рядом с Кафер Наха и Орем аль-Кубра в сельской местности к западу от города», - отметил пресс-секретарь Управления ООН по координации гуманитарных вопросов со ссылкой на полученные доклады из указанного района.

В Управлении ООН отметили, что люди срочно нуждаются в еде и основных бытовых вещах для жилья.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 19 октября, правозащитник, председатель Союза организаций медицинской помощи Сирии Заидуна Аль Зоаби сообщал, что минимум 70 тысяч жителей деревень к югу от сирийского города Алеппо покинули свои дома за последние три дня.

Четыре дня тому назад сирийские правительственные войска при поддержке российских воздушных ударов начали новое наступление против повстанцев к югу от города Алеппо.