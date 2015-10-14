Президент Турции: Следы смертников в Анкаре ведут в Сирию

08:07, 14 октября 2015
Мир
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявляет о получении отчета спецслужб, который указывает, что следы смертников, совершивших нападения в Анкаре, ведут к боевикам в Сирии.

REUTERS

Как сообщает Радио Свобода, Эрдоган отметил, что во время расследования власти Турции не исключает никаких группировок, которое могли бы быть ответственными за нападения. Он подчеркнул, что расследование ищет возможные связи с группировкой "Исламское государство" и представителями "Рабочей партии Курдистана".

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При этом Эрдоган отверг предположение прокурдской партии, что турецкие чиновники могут быть причастными к атакам против левых сторонников оппозиции и курдских активистов.

Как известно, 10 октября в результате двух взрывов в столице Турции погибли 97 человек. Взрывы произошли перед началом демонстрации, организованной прокурдскими активистами и группами.

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