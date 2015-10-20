В ООН не удалось легализовать наркотики

Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) вынуждено было отозвать свое обращение по требованию как минимум одной страны, передает ВВС.

Документ UNODC предусматривал легализацию любых наркотиков и их хранения, если они предназначены для личного потребления. В документе указано, что "арест и заключение являются непропорциональными видами наказания" в этом случае.

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Документ готовился к конференции в Куала-Лумпуре в ноябре главой отдела UNODC по борьбе с ВИЧ и Спидом Моникой Бэг.

Источник издания сообщил, что документ никогда не принимался официально. А один из представителей агентства назвал Монику Бэг просто одним из "руководителей среднего звена", что высказал собственное профессиональное мнение о проблеме.

В документе, составленном на официальном бланке Управления ООН по наркотикам и преступности, указано, что он пытается объяснить позицию Управления относительно охраны здоровья и защиты прав человека в том, что касается наркотиков.

"Когда использование наркотиков для немедицинских целей и хранения их в личных целях рассматривается как преступление, это лишь приводит к негативным последствиям в сфере общественной безопасности и прав человека", - говорится в нем.

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Хранение наркотиков считается уголовным преступлением во многих странах мира, в том числе в Украине и Великобритании. В частности, Уголовный кодекс Украины предусматривает максимальное наказание в виде трех лет заключения за хранение наркотических веществ для личных целей.

Тем временем уже стартовала кампания в поддержку инициативы UNODC. Ее участники утверждают, что это предложение агентства должно изменить политику правительств накануне заседания Генеральной ассамблеи ООН в апреле 2016 года, посвященного проблеме наркотиков.

Группа поддержки этой инициативы Transform заявила, что ее отзыв лишь акцентирует внимание на том вреде, который наносит криминализация хранения и употребления наркотиков.