Costa Concordia перевозил наркотики итальянской мафии - The Times

Итальянская полиция выяснила, что затонувший туристический лайнер Costa Concordia служил одной из самых опасных мафий для перевозки кокаина в Европу.

Об этом сообщает The Times.

Читайте такжеКапитан затонувшего лайнера Costa Concordia приговорен к 16 годам тюрьмы - СМИ

Следователи прослушивали нескольких членов калабрийской группировки Ndrangheta. Таким образом правоохранители узнали, что преступники использовали корабли нескольких компаний для контрабанды наркотиков из карибских стран и с Южной Америки.

В одном из разговоров, мафиози вспомнили "корабль, который опозорил Италию на весь мир", цитирует издание ZN.

Речь шла о корабле Costa Concordia, который затонул у итальянского побережья в январе 2012 года. Также в разговоре члены мафии, которые называли друг друга Оливия и Джулия, обсуждали партию кокаина, которая должна была отправиться на борту Costa Concordia.

В полиции Италии сообщают, что задержали 20 человек, причастных к контрабанде наркотиков с помощью круизных кораблей. Итальянские правоохранители пытаются бороться с организованной преступностью. Прошлого года в Италии и Германии арестован 27 предполагаемых мафиози.