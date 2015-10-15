Меркель: ЕС должен сотрудничать с Турцией, чтобы справиться с наплывом мигрантов

Такое заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель. В настоящее время Европа, "как никогда ранее", ощущает, что войны, конфликты и отсутствие перспектив у людей в других частях планеты в условиях глобализированного мира добираются и до ее собственных дверей, заявила Ангела Меркель, выступая с правительственным заявлением в бундестаге, передает "Немецкая волна".

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По ее словам, в современном мире такие проблемы можно урегулировать только совместными действиями европейских стран, а также при сотрудничестве с другими государствами. Ангела Меркель пообещала "со всей решимостью" искать с партнерами "общеевропейскую линию" по решению проблемы, связанной с притоком мигрантов. Одним из ключевых направлений для урегулирования этого кризиса является сотрудничество с Турцией, подчеркнула она.

Европа должна сотрудничать с Турцией в разрешении миграционного кризиса – самого масштабного со времен Второй мировой войны, заявила канцлер, передает "Голос Америки". Ангела Меркель отметила, что Турция является ключевым транзитным пунктом для мигрантов, направляющихся на Запад. По ее словам, Европа и Турция должны работать вместе, чтобы улучшить условия в тех странах, откуда приезжают мигранты.

Кроме того, немецкий канцлер отметила необходимость укрепления внешних границ ЕС, ускорить процедуру высылки мигрантов, не имеющих право на получение убежища, а также работать над устранением причины массового бегства людей в Европу и искать решение сирийского конфликта.

Одновременно Ангела Меркель призвала страны ЕС направить персонал, необходимый для приема мигрантов на внешних границах. По ее словам, на требование Еврокомиссии предоставить дополнительно до 1100 человек для работы с мигрантами на границах ЕС пока откликнулись лишь немногие страны, среди которых сама Германия и Австрия.

Ангела Меркель высказалась в защиту законопроекта об ужесточении условий предоставления убежища в Германии, который поддержал бундестаг. Нелегальных мигрантов из безопасных стран происхождения необходимо быстрее высылать из страны, чтобы более эффективно предоставлять помощь тем, кто в ней действительно нуждается, подчеркнула она.

В случае необходимости Берлин готов также предоставить граничащим с Сирией странам дополнительную финансовую помощь, в частности, для обеспечения мигрантов в предстоящий зимний период, пообещала Ангела Меркель.

В свою очередь премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил о готовности его страны сотрудничать с Турцией в вопросе мигрантов, чтобы остановить их поток в Европу, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на EUobserver.

Мигранты из Турции проходят транзитом через Грецию, прежде чем направиться в сторону материковой части Евросоюза.

Относительно ситуации в Сирии Алексис Ципрас отметил, что для "решения кризиса необходимы смелые политические инициативы".