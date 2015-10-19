Словения ограничит суточный пропуск мигрантов до 2,5 тысяч

Об этом заявил министр внутренних дел Словении Бостян Сефич, передает РБК-Украина.

"Cтрана не может удовлетворить просьбу хорватских властей о приеме по 5 тысяч человек ежедневно, поскольку Австрия впускает в страну лишь по 1500 человек", - сообщил министр.

Многие мигранты - в основном из стран Ближнего Востока и Центральной Азии движутся через Хорватию и Словению, чтобы попасть в Австрию и дальше - в Германию и прочие западноевропейские страны.

Введение лимита на ежедневный пропуск через границу привело к накоплению большого числа переселенцев на границе Хорватии с Сербией.

Около 40 автобусов с мигрантами прибыли в воскресенье с сербской стороны границы, и корреспонденты отмечают рост напряженности между находящимися в нервозном состоянии нелегалами и сдерживающими их полицейскими.

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По словам одного из социальных работников, находящихся на границе, происходящее напоминает плотину, перегородившую реку. Многие мигранты измождены, и их собственные запасы предметов первой необходимости на исходе.

Около 2,5 тысяч человек были пропущены через границу в субботу.

Ранее УНИАН сообщал, что тысячи мигрантов, потерявших возможность попасть из Хорватии в Венгрию, после того как Будапешт закрыл для них границы, теперь направляются в Словению.