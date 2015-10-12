Меркель: Германия не будет повышать налоги из-за наплыва беженцев

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в интервью Bild, передает Европейская правда.

"Мы можем быть довольны тем, что наша экономика умело регулировалась годами, и наше экономическое положение в настоящее время хорошее", - отметила она.

Меркель также категорически отрицает возможность повышения налоговой нагрузки.

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"Да, безусловно", - отметила канцлер, отвечая на вопрос, может ли она обещать, что налоги повышены не будут.

Как сообщал УНИАН, в Германии количество нападений на жилища для мигрантов в этом году возросло по сравнению с прошлым годом втрое. По словам министра внутренних дел Томаса де Мезьера, всего нападениям подверглись почти 500 домов, которые предназначены для иностранцев, подавших прошение о предоставлении им политического убежища.