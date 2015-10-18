В Египте проходят парламентские выборы

Как передает Радио Свобода, выборы пройдут в два этапа, второй этап состоится в начале декабря.

Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси в своем телеобращении 17 октября призвал египтян голосовать.

В предыдущем созыве тогда еще нижнюю палату двухпалатного парламента, в котором преобладали исламисты, распустил Высший конституционный суд Египта еще в 2012 году, признав неконституционным сам тогдашний избирательный закон.

Верхнюю палату парламента, которая без нижней потеряла смысл, распустил уже 2013 года тогдашний временный президент Адли Мансур после того, как военные отстранили предыдущего президента, умеренного исламиста Мухаммада Мурси от власти в 2013 году.