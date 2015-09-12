Президент Египта принял отставку правительства страны
15:49, 12 сентября 2015Мир
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Отставка правительства, которое функционирует с июня прошлого года, связана с крупным коррупционным скандалом
REUTERS
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принял отставку правительства и поручил действующему премьер-министру Ибрагиму Махлябу и членам его кабинета исполнять обязанности до формирования нового состава исполнительного органа власти, сообщает ТАСС.
Ранее в субботу Махляб подал прошение об отставке.
Как отмечают наблюдатели, отставка правительства, которое функционирует с июня прошлого года, связана с крупным коррупционным скандалом, в котором оказались замешаны чиновники из министерства сельского хозяйства, в том числе глава ведомства.
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