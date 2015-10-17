МВД Латвии: Длина забора на границе с Россией составит 90 километров

Об этом заявил в интервью BNS министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис, сообщает Delfi.

Планируется, что в рамках проекта обустройства границы забор будет чередоваться с камерами видеонаблюдения и сенсорными системами.

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"Это было бы необходимо не для того, чтобы возвести между Россией и Латвией "Китайскую стену", а для ограничения потока нелегальных иммигрантов. Согласно процедуре, при задержании нарушителя границы должны встретиться полномочные представители погранохраны обеих сторон, заявляется инцидент, например, что 10 вьетнамцев со стороны России пересекли латвийскую границу, необходимо констатировать следы и Россия должна забрать этих людей к себе. Сейчас оценка следов с российской стороны уже не такая хорошая, как была до сих пор", — пояснил Козловскис.

Выполняя этот проект обустройства границы, Латвия охраняет также другие страны ЕС, поскольку "ясно, что ни одно из задержанных лиц оставаться в Латвии вовсе не хочет", сказал он.

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"Нам предстоит создать систему, которая предотвратила бы возможность пересечь границу, или хотя бы сделать так, чтобы были неоспоримые доказательства наличия следов", — указал министр.

В этом году на проект обустройства восточной границы выделено 0,5 млн евро, в следующем году — свыше 3 млн евро.