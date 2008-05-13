Землетрясение в Китае унесло 10 тысяч жизней, судьба еще 60 тысяч неизвестна
Сычуань продолжают сотрясать толчки
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Удар подземной стихии произошел там в понедельник в 14.28 по местному времени. Землетрясение магнитудой 7,6 унесло около десяти тысяч жизней, судьба еще 60 тыс. человек неизвестна.
В эпицентре подземных толчков разрушено 80% зданий.
В наиболее пострадавшем от подземной стихии уезде Вэньчуань без крова остались более 30 тыс. человек. Им приходится находиться на улице под дождем.
К ликвидации последствий подземной стихии привлечены 17 тыс. солдат, им на помощь направлены еще 34 тыс. военнослужащих. Спасательными работами руководит премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао.
Вместе с тем, Сычуань продолжают сотрясать остаточные толчки. Во вторник зафиксировано 1180 остаточных толчков, сила наиболее мощного достигла 6 баллов по шкале Рихтера.