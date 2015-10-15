Российские пилоты часто видят над Сирией американские самолеты - Минобороны РФ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе российского военного ведомства, комментируя сообщения, появившиеся в ряде зарубежных СМИ, о якобы серьезной обеспокоенности американских коллег, вызванной сближением 10 октября до визуального контакта российского и американского самолетов в небе над Сирией.

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"Нам не понятны причины такого удивления представителей ВВС США. Во-первых, российские боевые самолеты находятся в сирийском воздушном пространстве на абсолютно законных основаниях по просьбе официальных властей Сирийской Арабской Республики. Более того, все полеты наших самолетов согласовываются с соответствующими органами власти этой страны", - говорится в сообщении.

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При этом отмечается, что действительно, 10 октября группа российских самолетов под прикрытием истребителя Су-30СМ выполняла боевую задачу по уничтожению одного из объектов террористической группировки ИГИЛ в провинции Алеппо. При выдвижении в район система предупреждения об облучении, которыми оснащены все самолеты РФ, зафиксировала излучение от неизвестного летательного объекта.

"Наш истребитель повернул и подлетел на расстояние около двух-трех километров, не с целью кого-то напугать, а чтобы идентифицировать данный объект и его принадлежность, после чего российский Су-30СМ вернулся в боевую группу для выполнения задачи", - говорится в сообщении.

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Кроме того, отмечается, что это не первый такой случай.

"Наши летчики довольно часто визуально фиксируют в воздушном пространстве над Сирией не только полеты самолетов США, но и беспилотные летательные аппараты, включая ударные БПЛА. Вчера вечером мы оперативно направили нашим коллегам в Пентагоне очередные предложения по исключению возможных инцидентов в воздушном пространстве Сирии. Обсуждение этих предложений с американцами планируется в режиме видеоконференции", - заявили российские военные.