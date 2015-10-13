В Сирии курдские повстанцы принудительно выселяют сирийцев – Amnesty International

Об этом сообщает ВВС.

Согласно отчету организации, в некоторых районах на северо-востоке Сирии курдские "Отряды народной обороны", которых поддерживают США, снесли целые деревни.

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Amnesty призвала Запад не смотреть сквозь пальцы на военные преступления своих потенциальных союзников.

В то же время американские военные начали поставлять оружие и боеприпасы курдским повстанцам, чтобы помочь им в борьбе с "ИД".

Курдские силы опровергают обвинения в принудительном выселении людей, хотя признают некоторые "отдельные инциденты".

Добавим, что повстанческие силы в Сирии обратились к странам, которые поддерживают их в борьбе против "Исламского государства" и сил президента страны Башара Асада, с просьбой о предоставлении им зенитных вооружений.