Сирийские повстанцы и курды объединились для борьбы с "Исламским государством"

Альянс получил название "Демократические силы Сирии", сообщает Lenta.ru со ссылкой Reuters. В его состав вошли Отряды народной самообороны курдов (YPG), силы христиан-ассирийцев, а также Сирийская арабская коалиция - объединенные подразделения сирийской оппозиции, поддерживаемые США.

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В качестве главной цели заявлена борьба с боевиками "Исламского государства". В ближайшее время должно начаться наступление на Ракку - фактическую столицу исламистов. Вести его будут арабские формирования, в то время как курдам предстоит держать оборону.