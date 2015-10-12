Сирийские повстанцы и курды объединились для борьбы с "Исламским государством"
20:39, 12 октября 2015Мир
4893
"Сирийская свободная армия", которая воюет против режима президента Башара Асада, и курды заключили союз для совместной борьбы с "Исламским государством".
REUTERS
Альянс получил название "Демократические силы Сирии", сообщает Lenta.ru со ссылкой Reuters. В его состав вошли Отряды народной самообороны курдов (YPG), силы христиан-ассирийцев, а также Сирийская арабская коалиция - объединенные подразделения сирийской оппозиции, поддерживаемые США.
Читайте такжеОбама одобрил оказание дополнительной помощи сирийской оппозиции – CNN
В качестве главной цели заявлена борьба с боевиками "Исламского государства". В ближайшее время должно начаться наступление на Ракку - фактическую столицу исламистов. Вести его будут арабские формирования, в то время как курдам предстоит держать оборону.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter