Обама выразил соболезнования в связи с кровавым терактом в Анкаре
02:21, 11 октября 2015Мир
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Президент США Барак Обама в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 10 октября выразил свои соболезнования в связи с кровавым терактом в Анкаре.
REUTERS
Об этом сообщили в Белом доме, передает "Радио Свобода".
«Президент подтвердил, что американский народ солидарен с народом Турции в борьбе с терроризмом», – говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, 10 октября в Анкаре перед началом мирной демонстрации один за другим прогремели два взрыва. По последним официальным данным, жертвами теракта стали 95 человек, более 180 ранены.
Президент Украины Порошенко, другие лидеры государств и высокопоставленные должностные лица выразили соболезнование гражданам Турции в связи с событиями в Анкаре.
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