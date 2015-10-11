Обама выразил соболезнования в связи с кровавым терактом в Анкаре

02:21, 11 октября 2015
Мир
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Президент США Барак Обама в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 10 октября выразил свои соболезнования в связи с кровавым терактом в Анкаре.

REUTERS

Об этом сообщили в Белом доме, передает "Радио Свобода".

«Президент подтвердил, что американский народ солидарен с народом Турции в борьбе с терроризмом», – говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 10 октября в Анкаре перед началом мирной демонстрации один за другим прогремели два взрыва. По последним официальным данным, жертвами теракта стали 95 человек, более 180 ранены.

Президент Украины Порошенко, другие лидеры государств и высокопоставленные должностные лица выразили соболезнование гражданам Турции в связи с событиями в Анкаре.

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