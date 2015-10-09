В Узбекистане задержали педагогов, которые распространяли в школе листовки ИГИЛ
В Ферганской области Узбекистана сотрудники правоохранительных органов задержали двух педагогов, распространявших листовки экстремистской группировки "Исламское государство".
Об этом сообщает узбекская редакция «Радио Свобода» со ссылкой на источник в горотделе народного образования, пишет Лента.ру.
Задержание произошло во время рейда работников органов внутренних дел в среднюю школу №4 города Коканда. "Оказывается, две женщины, работавшие в школе учительницами, хранили в своих мобильных телефонах листовки боевиков, воюющих в Сирии, и распространяли их в школе", - сообщил источник.
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По его словам, в настоящее время решается вопрос о привлечении к ответственности директора школы, допустившего распространение на территории учебного заведения материалов экстремистского содержания. Правоохранительные органы Ферганской области и представители местных властей отказались давать свои комментарии.
Отмечается, что Узбекистан занимает лидирующее место среди стран Средней Азии по количеству граждан, пополнивших ряды "Исламского государства" и связанных с ней экстремистских группировок. Не менее 500 жителей республики покинули родную страну и отправились в Сирию и Ирак для участия в боевых действиях на стороне исламистов.