В России запретили учебник истории из-за "грубой фактической ошибки" о финской войне

Как сообщает "Газета.ру", авторы учебника, выпущенного издательством «Просвещение», утверждали, что во время советско-финской войны Сталин был готов уступить Финляндии «большие территории СССР, включая город Петрозаводск» взамен небольшой территории на Карельском перешейке. Профессор Петрозаводского государственного университета подтвердил, что в учебнике действительно допущена ошибка: «Неправда то, что Петрозаводск хотели передать финнам. Речь шла о том, чтобы присоединить к Финляндии западные районы Карелии».

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Обнаружил ошибку депутат Степанов в марте 2015 года, после чего комитет законодательного собрания Карелии сделал запрос историкам на проверку ошибки, а также отправил обращение в Министерство образования и науки России. «После обращения в адрес Министерства образования и науки России в законодательное собрание поступил ответ, что учебник «История России» для 9-го класса, где была найдена грубая фактическая ошибка, исключен из федерального перечня рекомендуемых учебников», - заявил Степанов.