Госдеп США: Сейчас не время вести дела с Россией из-за ее участия в конфликте на Донбассе и в Сирии

Он отметил, что сейчас не время вести дела с РФ из-за ее позиции по Украине и Сирии, передает РИА Новости.

Ранее в четверг МИД РФ сообщил, что Россия и Япония договорились продолжить контакты по вопросу о заключении мирного договора.

"Мы по-прежнему считаем, что, говоря в общем, сейчас не время для того, чтобы вести с Россией дела как обычно из-за Украины", - сказал Кирби в ответ на просьбу прокомментировать российско-японские переговоры о заключении мирного договора.

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"Украина по-прежнему занимает передовое, важное место в наших соображениях. Мы знаем, что Сирия сейчас в заголовках, так и должно быть, но это не значит, что мы закрываем глаза на Украину и на то, что Россия там продолжает делать", - добавил представитель госдепа.

При этом он отметил "положительные усилия в правильном направлении с обеих сторон" по соблюдению Минских соглашений.

Ранее представитель госдепартамента США Джон Кирби обвинил Россию в нанесении ударов по сирийской оппозиции. По его словам, менее 10% ударов российской авиации в Сирии были направлены против боевиков "Исламского государства" и "Аль-Каиды".