Действия РФ в Сирии ставят под сомнение ее способность к стратегическому мышлению - Белый дом

Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, комментируя действия России на сирийской территории, передает ТАСС.

"Россия уже в течение некоторого времени предпринимает односторонние действия", чтобы поддержать президента Сирии Башара Асада, сказал представитель американской администрации. Москва говорит, что ведет борьбу с исламистами, однако "большинство российских авиаударов приходится на районы, где нет ИГ", сообщил Эрнест. По его словам, "это ставит под сомнение ее искренность и способность к стратегическому мышлению".

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Пресс-секретарь Белого дома вновь отметил, что подобная стратегия "не будет иметь успеха" и лишь заставит Россию "втянуться в межконфессиональный конфликт в Сирии, что приведет к серьезным последствиям". Эрнест также повторил утверждение, что Россия действует на территории арабской страны "с позиции слабости, а не силы".

Ранее УНИАН сообщал, что согласно данным американской разведки, как минимум четыре ракеты, выпущенные с кораблей Каспийской флотилии, разбились на территории Ирана в тот момент, когда они летели до Сирии.