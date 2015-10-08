В Сирии три больницы попали под удары российской авиации - правозащитники

Об этом сообщили в организации "Врачи за права человека", пишет Европейская правда.

"Силы Башара Асада безжалостно атаковали учреждения системы здравоохранения Сирии на протяжении последних четырех лет, и теперь правительство России идет тем же путем", - говорится в сообщении.

По информации правозащитников, 2 октября российский военный самолет нанес авиаудар по полевому госпиталю в Латамни, провинция Хама. Госпиталь получил повреждение и несколько медицинских работников были ранены.

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В тот же день российский военный самолет нанес удар по центру реагирования на чрезвычайные ситуации в Бенине, провинция Идлиб. Часть центра была уничтожена, по крайней мере, две машины скорой помощи были серьезно повреждены.

3 октября российский самолет нанес авиаудар и повредил госпиталь аль-Лурнас в Северной Латакии, недалеко от турецкой границы. Больнице нанесен незначительный материальный ущерб, но пришлось провести эвакуацию.

Напомним, РФ продолжает поддерживать действующего сирийского президента Башара Асада. Правительственные войска Сирии проводили наземные операции при поддержке авиации РФ. В Госдепартаменте США сообщили, что менее 10% ударов российской авиации было направлено на позиции ИГИЛ, чаще под удары попадают повстанцы против режима Асада.