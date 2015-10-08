Операцию российских военных в Сирии поддерживают обученные в Иране бойцы

Российские военные бьют по центральным и западным районам страны, а на местах их поддерживают силы, прошедшие подготовку в Иране, численность которых может превышать 10 тыс. человек, сообщает "Голос Америки".

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По оценкам представителей Пентагона до недавнего времени в Сирии находилось лишь около 500 российских морских пехотинцев. Большинство из них дислоцированы на военно-воздушной базе в районе Латакии, на которой могут разместиться до 2 тыс. человек. Однако посол США в НАТО Дуглас Льют предупредил, что в Сирию уже прибыла еще тысяча российских военнослужащих.

"Новые российские подкрепления, развернутые за последнюю неделю или около того, включают сухопутные силы размером в батальон, – сказал Льют журналистам в Брюсселе. – Там есть артиллерия, ракеты дальнего радиуса действия, средства ПВО".

Он добавил, что среди переброшенной техники – одни из самых современных российских танков.

Кроме того, усиливаются тревоги по поводу состава и потенциала сухопутных сил, которые, по заявлениям чиновников, являются смесью из солдат, верных сирийскому президенту Башару Асаду, членов иранского Корпуса стражей исламской революции, а также шиитских ополченцев, прибывших из Ирака, Ливана и даже Пакистана и Афганистана.

В то время как Россия оказывает воздушную поддержку, занимается разведкой и координацией действий на высоком уровне, иранские силы самостоятельно руководят многими боевыми действиями, в которых зачастую в первых рядах воюют иностранные силы.

"Я бы сказал, что речь, вероятно, идет о десятках тысяч бойцов, находящихся на территории", – заявил научный сотрудник Университета Мэриленда и Вашингтонского института ближневосточной политики Филлип Смит.

"Для некоторых из этих парней это, возможно, их третья поездка в Сирию. Для кого-то – четвертая. В каких-то случаях это их первая поездка, но это могут быть опытные ополченцы, которые сражались в Ираке", – говорит он.

Присутствие бойцов, прошедших обучение в Иране, не стало сюрпризом для представителей Пентагона, которые признают, что "определенная переброска" бойцов в Сирию происходила на протяжении нескольких лет.

Филлип Смит, который отслеживает активность поддерживаемых Ираном шиитских ополченцев в социальных СМИ, заявил, что недавнее усиление этих сил в Сирии, по всей видимости, является частью плана, который начал реализовываться по крайней мере еще в начале июля.

"Примерно 3 июля в Интернете появились первые фотографии про вербовку, на которых были указаны телефоны центрального вербовочного банка", – говорит он.

По словам Смита, вербовочная кампания в интернете достигла своего пика в августе – вскоре после того, как командир спецподразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани посетил Москву. К середине августа многие новобранцы закончили обучение в Иране и Ливане и находились на пути в Сирию.