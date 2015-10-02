Сирийские повстанцы готовятся к борьбе, "которой никто не хотел"

Бойцы, связанные со Свободной сирийской армией, утверждают, что российские военные уже второй день подряд наносят удары по их позициям в Хомсе, Аль-Зафаране, и Идлибе, а также позициям других повстанческих группировок, сообщает "Голос Америки". Тем не менее, они уверены, что это их не остановит.

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"Мы используем военную тактику, переводим наши командные пункты в другие места после начала атаки", – заявил по телефону "Голосу Америки" Ияд Шамси – руководитель одной из повстанческих группировок "Фронта самобытности и развития", которая входит в состав Свободной сирийской армии. "Мы также проводим перегруппировку и передислоцируем наши элементы", – отметил он.

Другие группы повстанцев говорят, что уже обращают оружие против "российских неверных".

Группировка "Катибат аль-Таухид валь-Джихад", поклявшаяся в верности "Фронту Нусра" (отделению "Аль-Кайды"), взяла на себя ответственность за атаку на российские силы, дислоцированные на военно-воздушной базе Хамим в провинции Латакия, произошедшую 29 сентября.

"Они заявили, что удар в Латакии станет лишь первым из многих, – говорит редактор издания Томас Джоселин. – "Фронт Нусра" и его союзники, включая чеченских джихадистов, уже присутствуют в некоторых районах Латакии, поэтому они будут атаковать".

Что осложняет ситуацию еще больше, так это то, что под воздушные удары российских военных, возможно, попали повстанческие группировки, получающие поддержку от США и, в частности, от ЦРУ. Лидер повстанцев Ияд Шамси отказался сообщить, получает ли такую поддержку его группировка. Отвечая на вопрос, ожидает ли он какую-то помощь, он сказал, что помощь поступает все время от "дружественной страны".

Представители Пентагона отказались сообщить, будет ли оказана какая-то помощь в ближайшее время. Однако бывшие сотрудники разведки говорят, что Вашингтон должен что-то сделать, иначе он рискует утратить доверие нынешних и будущих партнеров.

"С геополитической точки зрения, мы не можем просто умыть руки и сказать, что ничего не получилось", – говорит Патрик Скиннер, директор аналитической компании Soufan Group. "Они будут передавать оружие людям, которых бомбят русские, и это становится крайне рискованно, – говорит Патрик Скиннер. – Это будут боевые действия, которых никто на самом деле не хотел, но все понимали, что они могут случиться".

По крайней мере публично Белый дом дал понять, что никаких изменений в этом направлении в ближайшее время не предвидится. "Пока мы не увидели каких-то изменений, которые могут вызвать серьезный, широкий пересмотр нашей политики", – заявил представитель Белого дома Джош Эрнест.

"Есть реальная опасность, что роль США в этом конкретном конфликте может стать малозначительной", – говорит Салман Шейх – бывший спецпомощник в ООН, а ныне – руководитель компании Shaikh Group. "Понятно желание президента Барака Обамы не втягиваться в очередной конфликт на Ближнем Востоке, но, боюсь, в данной ситуации у него нет выбора", – отметил он.