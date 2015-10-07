Связанные с ФСБ контрабандисты пытались продать радиоактивные материалы ИГ – AP

Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на Associated Press.

Сообщается, что последний случай произошел в феврале текущего года, когда злоумышленники выставили на продажу на нелегальном рынке образцы высокорадиоактивного цезия, намереваясь найти покупателя из террористической группировки "Исламское государство", передает ZN.UA.

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Правоохранительные органы Молдовы говорят, что прекращение кооперации между Россией и Западом привело к тому, что на данный момент стало трудно отследить пути контрабандистов на "черный рынок", а также неизвестно, какое количество радиоактивных материалов попало в незаконный оборот.

Наиболее серьезный случай произошел в 2011 году, когда гражданин России пытался продать уран-235 и чертежи для "грязной бомбы" выходцу из Судана.