Связанные с ФСБ контрабандисты пытались продать радиоактивные материалы ИГ – AP
Контрабандисты из стран Восточной Европы, имеющие связи с ФСБ России, за последние пять лет пытались четыре раза продать на "черном рынке" Молдовы радиоактивные материалы ближневосточным экстремистам.
Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на Associated Press.
Сообщается, что последний случай произошел в феврале текущего года, когда злоумышленники выставили на продажу на нелегальном рынке образцы высокорадиоактивного цезия, намереваясь найти покупателя из террористической группировки "Исламское государство", передает ZN.UA.
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Правоохранительные органы Молдовы говорят, что прекращение кооперации между Россией и Западом привело к тому, что на данный момент стало трудно отследить пути контрабандистов на "черный рынок", а также неизвестно, какое количество радиоактивных материалов попало в незаконный оборот.
Наиболее серьезный случай произошел в 2011 году, когда гражданин России пытался продать уран-235 и чертежи для "грязной бомбы" выходцу из Судана.