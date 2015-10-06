В Минобороны РФ заявили, что ИГИЛ может взорвать мечети в Сирии, чтобы обвинить Россию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе российского ведомства.

«Мы не исключаем, что в этом и других населенных пунктах террористы сейчас намеренно готовят провокации — подрыв мечетей для последующей демонстрации фейковых фото и видеоматериалов с обвинениями в адрес российской авиации», - заявили в Минобороны.

При этом заявляется, что «умеренные граждане» не станут прикрываться мирным населением в качества живого щита, а тем более стягивать бронетехнику под своды религиозных учреждений. «Все эти действия – визитная карточка только терроризма», - говорится в сообщении.

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При это сообщается, что сегодня в районе населенного пункта Дейр-Эз-Зор экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М уничтожили 2 командных пункта боевиков ИГИЛ. В результате прямых попаданий бетонобойных авиационных бомб разрушены строения, в которых укрывались террористы.

Также в провинции Идлиб самолет Су-24М нанес удар по тренировочной площадке террористов, принадлежащей радикальной группировке ИГИЛ. Средствами объективного контроля отмечены многочисленные разрывы, вызванные возгоранием боеприпасов. Тренировочная база, предназначенная для подготовки террористов, уничтожена.

Кроме этого, в провинции Идлиб боевая пара штурмовиков Су-25 атаковала полевой лагерь террористов группировки ИГИЛ. В результате воздушного удара отмечены множественные разрушения построек и сооружений, использовавшиеся террористами для хранения взрывчатых веществ, материально-технических и продовольственных запасов.

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Также в районе Кафер-Авайд, провинции Идлиб, удару двух российских штурмовиков Су-25 подвергся полевой лагерь ИГИЛ. По данным радиоперехватов на территории этого лагеря фиксировались переговоры на нескольких иностранных языках, что говорит о том, что на данной базе велась подготовка иностранных боевиков группировки ИГИЛ.

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Штурмовиками Су-25 атакован опорный пункт боевиков ИГИЛ на высоте Тель-ДАКУА, провинция Дамаск. Еще один опорный пункт ИГИЛ в районе населенного пункта Гмам, провинция Латакия, был подвергнут удару с воздуха российскими бомбардировщиками Су-34. В результате огневого поражения целей полностью разрушены фортификационные сооружения боевиков. Отмечаются многочисленные очаги возгорания, вызванные детонацией боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Кроме этого, недалеко от района ГутаТА, провинция Дамаск, бомбардировщиками Су-24М уничтожен завод по производству боеприпасов для группировки ИГИЛ. Объект поражен корректируемыми авиационными бомбами. На месте завода возник пожар. Данные объективного контроля подтверждают полное уничтожение источника снабжения террористов боеприпасами и взрывчатыми веществами, предназначенными для поражения живой силы и бронированной техники.