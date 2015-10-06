В Йемене из гранатометов обстреляли резиденцию премьера

В отеле "Аль-Каср" после возвращения из Саудовской Аравии остановился премьер-министр Йемена Халед Бахах и еще несколько членов правительства, передает "Би-би-си".

О пострадавших и возможных жертвах нападения на гостиницу пока ничего не сообщается.

На фотографиях из Адена в районе, где располагается отель, поднимаются клубы черного дыма. По данным телеканала "Аль-Арабия", в районе, где находится здание гостиницы, после нападения были слышны еще несколько взрывов.

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Вооруженный конфликт в Йемене продолжается уже около года. Международная коалиция во главе с Саудовской Аравией наносит авиаудары по территории Йемена с марта, после того как повстанцы-хуситы захватили большую часть территории страны и изгнали президента Мансура Хади, бежавшего в Эр-Рияд и вернувшегося в страну только в сентябре.

По данным ООН, за последние месяцы в результате конфликта в Йемене погибли около 4,5 тысяч человек, включая по меньшей мере 2110 мирных жителей.