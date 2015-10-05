Берлин считает не слишком правдоподобными заявления России относительно целей авиаударов в Сирии

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на представителя министерства иностранных дел Германии Мартина Шефер, которого цитирует dpa, официальный Берлин считает не слишком правдоподобными слова Москвы о целях авиаударов ее самолет e Сирии.

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Как отметил Шефер, для Берлина "важно", когда "слова и деяния совпадают".

Представитель МИД Германии отметил также, что Берлин вообще не верит в военное решение конфликта в Сирии. Именно поэтому глава ведомства Франк-Вальтер Штайнмайер в течение последних недель вел переговоры со своими коллегами из Турции, Саудовской Аравии и Ирана относительно возможного политического решения, добавил он. Несмотря на это, проведение совместной встречи между представителями этих стран пока невозможно, отметил Шефер. По его словам, между ними до сих пор существуют слишком глубокие разногласия.

Напомним, в Генштабе России заявили, что их авиагруппа в Сирии будет наращивать удары по террористам, Минобороны РФ готово к взаимодействию со всеми заинтересованными странами.