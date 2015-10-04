В России рассказали, какими ракетами наносят авиаудары в Сирии

Об этом сообщил представитель Военно-космических сил РФ полковник Игорь Климов, передает РИА Новости.

"Ракета Х-29Л класса "воздух-поверхность" обладает лазерной головкой самонаведения. Когда происходит пуск, летчик подсвечивает цель лазерным прицелом, при этом самолет может продолжить маневр", - сказал Климов.

Ракета способна поражать цели с точностью плюс-минус два метра.

Читайте такжеЕгипет одобряет военное вмешательство России в Сирии

"Масса боевой части ракеты - 500 килограммов. Она способна поражать высокоточные цели и обладает повышенными поражающими факторами фугасного и осколочного действия", — добавил Климов.

Эти ракеты ставят на бомбардировщики Су-24 и Су-34.

Как сообщал УНИАН, вчера в Генштабе России заявили, что российская авиагруппа в Сирии будет наращивать удары по террористам, Минобороны РФ готово к взаимодействию со всеми заинтересованными странами.