В Гватемале из-за оползня 26 человек погибли и сотни пропали без вести

Пока обнаружены 26 тел, сообщили в службе спасения, передает Би-Би-Си.

Сильные дожди обрушили потоки камней и грязи на деревню в 15 километрах к востоку от города Гватемалы.

Родственники получают звонки и сообщения от своих близких, застрявших под обломками.

Выживших отвозят во временные укрытия. В пятницу вечером спасатели временно приостановили поиски из-за ливня.

По словам представителя волонтеров, работающих на месте, погибли 26 человек, включая нескольких детей. Еще 36 человек отвезли в больницы.

Одного человека спасателям удалось вытащить из-под обломков живым спустя 15 часов после схода оползня.