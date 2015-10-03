В Гватемале из-за оползня 26 человек погибли и сотни пропали без вести
14:32, 03 октября 2015Мир
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Спасатели в Гватемале ищут сотни человек, пропавших в деревне Эль-Камбре Дос недалеко от столицы страны в результате схода оползня.
REUTERS
Пока обнаружены 26 тел, сообщили в службе спасения, передает Би-Би-Си.
Сильные дожди обрушили потоки камней и грязи на деревню в 15 километрах к востоку от города Гватемалы.
Родственники получают звонки и сообщения от своих близких, застрявших под обломками.
Выживших отвозят во временные укрытия. В пятницу вечером спасатели временно приостановили поиски из-за ливня.
По словам представителя волонтеров, работающих на месте, погибли 26 человек, включая нескольких детей. Еще 36 человек отвезли в больницы.
Одного человека спасателям удалось вытащить из-под обломков живым спустя 15 часов после схода оползня.
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