Обама распорядился приспустить флаги США в связи с трагедией в колледже

Об этом говорится в опубликованном сообщении Белого дома, передает ТАСС.

"В знак уважения к жертвам стрельбы, произошедшей 1 октября 2015 года, я приказываю приспустить флаг Соединенных Штатов над Белым домом и всеми федеральными зданиями, военными базами, военными кораблями, американскими посольствами и консульствами за рубежом ... до заката 6 октября 2015 года", - говорится в заявлении.

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Как сообщал УНИАН, по последним данным, количество погибших в результате стрельбы на территории колледжа Umpqua в Орегоне составляет 10 человек, еще семеро получили ранения. Сам нападавший был убит.

Ранее президент США Барак Обама выступил с обращением, в котором призвал ужесточить законы, касающиеся продажи и ношения оружия.

"Мы не единственная страна на Земле, где есть люди с психическими заболеваниями или желающие причинить вред другим. Но мы - единственная из передовых стран на Земле, где такие массовые расстрелы происходят каждые несколько месяцев", - сказал президент.